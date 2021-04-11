Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Kent genelindeki boş caddeler Erzincan'da polis ekiplerin kent giriş çıkışları ile caddelerde uygulama yapması Polis ekiplerinin kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi Doğu Anadolu'daki "çok riskli" iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründüERZİNCAN -...
Kent genelindeki boş caddeler
Erzincan'da polis ekiplerin kent giriş çıkışları ile caddelerde uygulama yapması
Polis ekiplerinin kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi Doğu Anadolu'daki "çok riskli" iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
ERZİNCAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir