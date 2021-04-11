Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kent genelindeki boş caddeler Erzincan'da polis ekiplerin kent giriş çıkışları ile caddelerde uygulama yapması Polis ekiplerinin kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi Doğu Anadolu'daki "çok riskli" iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründüERZİNCAN -...