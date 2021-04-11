Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Kent genelindeki boş caddeler Erzincan'da polis ekiplerin kent giriş çıkışları ile caddelerde uygulama yapması Polis ekiplerinin kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi Doğu Anadolu'daki "çok riskli" iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründüERZİNCAN -...

Kent genelindeki boş caddeler

Erzincan'da polis ekiplerin kent giriş çıkışları ile caddelerde uygulama yapması

Polis ekiplerinin kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi Doğu Anadolu'daki "çok riskli" iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

ERZİNCAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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