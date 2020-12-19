ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar sakin
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ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar sakin

19.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:48

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkanlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar sakin
ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar sakin
ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar sakin
ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar sakin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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