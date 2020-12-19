Cadde ve sokaklar sakin
19.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:30
Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.
Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.
Kent merkezinin en işlek meydan, cadde ve sokakların kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü.
Polis ekipleri denetimleri devam ettirerek kısıtlamanın ihlal edilmesine izin vermiyor.
Kısıtlamada görevli ve muaf olanlar nedeniyle dışarıda az sayıda vatandaşın ve yollarda aracın bulunduğu görüldü.
Belediye ekipleri ise kent merkezindeki çalışmalarına devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever