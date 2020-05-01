Cadde ve sokaklar boş kaldı - Drone
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Cadde ve sokaklar boş kaldı - Drone

Cadde ve sokaklar boş kaldı - Drone
01.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:04

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında sükunetin hakim olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetimler yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de de cadde ve sokaklar boş kaldı. Salgın öncesi yoğunluğun en çok olduğu İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Yeni Bağlar mevkisi, kısıtlamaların ardından sessizliğe büründü.

Balıkesir

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduğu görülürken, polis ve jandarma ekipleri denetimler yaptı.

Kentin belli noktalarında uygulama yapan ekipler, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

Kent merkezinde yoğunluğun olduğu Ali Hikmetpaşa, Cumhuriyet meydanları ile Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddelerinde vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşandı.

Cadde ve sokaklar boş kaldı - Drone

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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