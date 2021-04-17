Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Boş cadde, sokak ve meydanlar Sahil bandında hakim olan sakinlik Parklarda hakim olan sessizlik Oturma grupları ve yürüyüş parkurları Evcil hayvanını gezdirenler Denetim yapan polisler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma...