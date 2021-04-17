Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Boş cadde, sokak ve meydanlar Sahil bandında hakim olan sakinlik Parklarda hakim olan sessizlik Oturma grupları ve yürüyüş parkurları Evcil hayvanını gezdirenler Denetim yapan polisler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma...
Boş cadde, sokak ve meydanlar
Sahil bandında hakim olan sakinlik
Parklarda hakim olan sessizlik
Oturma grupları ve yürüyüş parkurları
Evcil hayvanını gezdirenler
Denetim yapan polisler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ