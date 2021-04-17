Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
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Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Güncel

Boş cadde, sokak ve meydanlar Sahil bandında hakim olan sakinlik Parklarda hakim olan sessizlik Oturma grupları ve yürüyüş parkurları Evcil hayvanını gezdirenler Denetim yapan polisler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma...

Boş cadde, sokak ve meydanlar

Sahil bandında hakim olan sakinlik

Parklarda hakim olan sessizlik

Oturma grupları ve yürüyüş parkurları

Evcil hayvanını gezdirenler

Denetim yapan polisler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. (2)

Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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