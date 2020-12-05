Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
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Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

05.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:59

Aydın kent merkezindeki sakinliğin drone ile görüntülenmesi AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Aydın'da, cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.

Aydın kent merkezindeki sakinliğin drone ile görüntülenmesi AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Aydın'da, cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.

Aydın

Aydın'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sakinlik başladı.

Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda çok az sayıda araç hareketi olduğu görüldü.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptığı gözlendi.

Kent genelinde polis ekiplerinin de bölgelerinde uygulama ve denetimlerini sürüyor.

Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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