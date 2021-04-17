Cadde ve sokaklar boş kaldı

Jandarmanın kırsal mahalleler ile Karakaya Baraj Gölü feribot iskelesinde drone ile denetim yapması MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.