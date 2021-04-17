Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarmanın kırsal mahalleler ile Karakaya Baraj Gölü feribot iskelesinde drone ile denetim yapması MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Jandarmanın kırsal mahalleler ile Karakaya Baraj Gölü feribot iskelesinde drone ile denetim yapması MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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