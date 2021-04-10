Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

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Cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yine cadde ve sokaklar boş kaldı.

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yine cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan kısıtlama kapsamında ekipler ekipler gece boyunca denetimlerini sürdürdü. Zonguldak'ın en işlek caddesi Gazipaşa, Milli Egemenlik ve Soğuksu kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Öte yandan Zonguldak Belediyesine balı ekipler boş kalan cadde ve sokaklarda temizleme ve dezenfekte çalışması yaptı. Kısıtlama 25 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. - ZONGULDAK

Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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