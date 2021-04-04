Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

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Cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüs vaka sayısı çok yüksek kentler arasında yer alan Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Korona virüs vaka sayısı çok yüksek kentler arasında yer alan Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman'da derin sessizlik dikkat çekti. Kısıtlama nedeniyle kentin cadde ve sokakları tamamen boş kaldı. - ADIYAMAN

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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