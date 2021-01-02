Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

02.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:18

Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte seyreden araçlar Sahil kenarında dolaşan az sayıda insanlar Meydandaki güvercinler İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve...

Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik

Az sayıda trafikte seyreden araçlar

Sahil kenarında dolaşan az sayıda insanlar

Meydandaki güvercinler İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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