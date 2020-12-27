Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

27.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:35
Cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona Virüs Covid 19 salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona Virüs Covid 19 salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Adıyaman genelinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman'da, vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Adıyaman'ın cadde ve sokakları tamamen boş kaldı. - ADIYAMAN

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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