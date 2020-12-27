Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

27.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:25

Sahil bandından görüntüler Boş banklar Caddeden görüntü MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'deki sahil bandı sessizliğe büründü.

Sahil bandından görüntüler

Boş banklar

Caddeden görüntü MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'deki sahil bandı sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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