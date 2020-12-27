Cadde ve sokaklar boş kaldı
27.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:25
Sahil bandından görüntüler Boş banklar Caddeden görüntü MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'deki sahil bandı sessizliğe büründü.
Sahil bandından görüntüler
Boş banklar
Caddeden görüntü MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'deki sahil bandı sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal