Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

16.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:17

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sesizlik hakim oldu.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sesizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin farklı bölgelerinde uygulama yaparak, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Bitlis

Bitlis de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak dışarıdaki kişilerin sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti.

Muş

Muş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden İstasyon Caddesi ile sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Kentin farklı noktalarında denetim yapan trafik ekipleri, kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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