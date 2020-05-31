Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

31.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:53

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği oldukça düşük seviyede kaldı.

Kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarında da sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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