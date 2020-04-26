Cadde ve sokaklar boş kaldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı. Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ın en işlek caddelerinden Trabzon Caddesi başta olmak üzere Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarları üzerinde araç yoğunluğu gözlenmedi. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının da boş olduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarının yanı sıra cadde, sokak ve bulvarlar üzerinde devriye yaparak denetim yaptı. Kaynak: AA