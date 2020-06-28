Cadde ve meydanlarda YKS sessizliği
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Cadde ve meydanlarda YKS sessizliği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Kırşehir'de işlek noktaları sessizliğe büründü.

28.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:51

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Kırşehir'de işlek noktaları sessizliğe büründü.

Kırşehir'de işlek cadde ve sokakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, bugün yapılan YKS'nın halk sağlığı açısından uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 09.00 itibarıyla başladı.

Kırşehir'in en işlek noktalarından Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri ile Cacabey Meydanında sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehrin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu.

Cadde ve meydanlarda YKS sessizliği

Kaynak: AA

Manşet

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