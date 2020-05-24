Cadde ve meydanlar boş kaldı Sessizliğe bürünen Zafer Meydanı'nın havadan görüntüleri Atatürk Bulvarı'nın havadan görüntüsü Cumhuriyet Caddesi'nin havadan görüntüsü Ulu Cami Meydanı'nın havadan görüntüsü Kütahya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma...

Sessizliğe bürünen Zafer Meydanı'nın havadan görüntüleri

Atatürk Bulvarı'nın havadan görüntüsü

Cumhuriyet Caddesi'nin havadan görüntüsü

Ulu Cami Meydanı'nın havadan görüntüsü

Kütahya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de caddeler boş kaldı. Kentin simgesi olan Çinili Vazo'nun bulunduğu Zafer Meydanı sessizliğe büründü.

Kaynak: AA