Cadde ve meydanlar boş kaldı
Sessizliğe bürünen Zafer Meydanı'nın havadan görüntüleri Atatürk Bulvarı'nın havadan görüntüsü Cumhuriyet Caddesi'nin havadan görüntüsü Ulu Cami Meydanı'nın havadan görüntüsü Kütahya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma...
24.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:16
Sessizliğe bürünen Zafer Meydanı'nın havadan görüntüleri
Atatürk Bulvarı'nın havadan görüntüsü
Cumhuriyet Caddesi'nin havadan görüntüsü
Ulu Cami Meydanı'nın havadan görüntüsü
Kütahya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de caddeler boş kaldı. Kentin simgesi olan Çinili Vazo'nun bulunduğu Zafer Meydanı sessizliğe büründü.
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Kaynak: AA