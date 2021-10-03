Cadde üzerindeki otomobil alev aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Yerel

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

KOCAELİ (İHA) - Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevler otomobilin ön kısmını sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı

Cadde üzerindeki otomobil alev aldı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri
Alkolü bağımlısı vatandaş, muhabbet kuşlarıyla ilgilenmeye başlayıp kötü alışkanlıklarını geride bıraktı

Alkolü bağımlısı vatandaş, muhabbet kuşlarıyla ilgilenmeye başlayıp kötü alışkanlıklarını geride bıraktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı Marcao Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cadde üzerindeki otomobil alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:38:03. #1.11#