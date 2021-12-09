Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan baba ve oğlu, cadde üzerinde silahla vurup yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan baba ve oğlu, cadde üzerinde silahla vurup yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Aralık Salı günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.S. ile oğlu O.S. cadde üzerinde bulunan marketin önünde, daha önce aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen şahıslarla karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından baba Ş.S. ile oğlu O.S. silahla vuruldu. Şahısların arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan bir tanesi de park halindeki otomobile isabet etti. Olaya karışan şüpheliler ise otomobile binerek uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayaklarından vurulan baba ve oğul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.S. ile O.S.'yi silahla yaralayan şüphelinin Ö.M. olduğunu tespit etti. Ö.M. ile baba oğul arasında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

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