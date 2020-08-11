Cadde ortasındaki tartışmada tabancayla vuruldu MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cadde üzerinde çıkan tartışmada Nedim D., tabancayla vurularak yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cadde üzerinde çıkan tartışmada Nedim D., tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan 2 şüpheli saklandıkları binada, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. C.G. (17) ve M.A.(38) ile Nedim D. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Nedim D.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Nedim D., ihbar üzerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan C.G. ve M.A. ise trafik polisleri tarafından saklandıkları binada yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA