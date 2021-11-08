Cadde ortasında yumruklar havada uçuştu

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da iki grup bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında yumruk yumruğa Kavga etti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Saray Bosna caddesinde akşam saatlerin de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı.

(Çağrı Korkmaz/İHA)