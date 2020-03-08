Cadde ortasında yanan elektrik trafosu korkuttu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cadde ortasında yanan elektrik trafosu korkuttu - Haberler
Atatürk Bulvarı, Bilecik, 3. Sayfa

Cadde ortasında yanan elektrik trafosu korkuttu

Bilecik'in en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı'nda yanan trafo, hem vatandaşlara hem de çevre esnafına korku dolu anlar yaşattı.

08.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:42
Cadde ortasında yanan elektrik trafosu korkuttu

Bilecik'in en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı'nda yanan trafo, hem vatandaşlara hem de çevre esnafına korku dolu anlar yaşattı.


Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndaki orta refüjde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması sonucu yaşanan bir olumsuzluktan dolayı bulvar üzerindeki bir elektrik trafosundan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın, Gazipaşa Mahallesi'nin bazı bölümlerinde elektrik kesintisine neden olurken, vatandaşlar orta refüj çalışmalarının aylardır bitmemesinden şikayetçi oldu.


Öte yandan, Bilecik-Bozüyük karayolu olan Atatürk Bulvarı'nda çift şeritten işleyen yol, bu çalışmalar nedeniyle tek şeride ilerliyor. Uzun kuyrukların oluştuğu trafikte vatandaşlar çalışmaların trafiğin yoğun olmadığı gece yapılmasını talep ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Kanal İstanbul mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Kanal İstanbul mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Levent Can Gülben Ergen Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Yunan Avrupa Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Cadde ortasında yanan elektrik trafosu korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 18:20:34. #1.15#