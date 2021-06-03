Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler
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Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | 3. Sayfa

Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler Niğde'de otomobil içerisinden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.

Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler

NİĞDE - Niğde'de otomobil içerisinden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Vatandaşlar panik yaşarken, polis kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Dr. Sami Yağız Caddesi Öğretmenler Parkı karşısında otomobil içerisinden rastgele ateş açıldı. Silah sesi üzerine vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda yaralanan ve ölen olmazken, tüfekten çıkan saçmalar bir çerezciye ait leblebi kavurma makinesine isabet etti. Polis, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler
Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler
Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler
Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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