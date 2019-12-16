Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar
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Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki grup cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı.

16.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:51
Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar

'un ilçesinde iki grup cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Horasan Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi belirlenemeyen kişiler yerde buldukları sopalarla birbirine saldırdı. Şahısları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

(Şahap Çakır/İHA)

Kaynak: İHA

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: Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar
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