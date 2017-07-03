Cadde Ortasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde cadde üzerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, saat 19.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y., daha önce aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki M.K. ve 37 yaşındaki K.G. ile şehrin en işlek yeri olan Hastane Caddesi'nde karşılaşınca tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla M.K. ve K.G.'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İ.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine tabancayla birlikte teslim oldu.



KAFEDEKİ MÜŞTERİLER PANİK YAŞADI



Olay sırasında cadde üzerinde bulunan kafedekiler silah sesleri ile büyük panik yaşadı. Bir müşteri ise olay anı sonrasında yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Yaklaşık 1 saat güvenlik şeridi çekilerek kısmen kapatılan cadde, polisin incelemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürüyor.



- Edirne