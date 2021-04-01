Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
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Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | 3. Sayfa

Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı Mersin'de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Kameralar tarafından saniye saniye görüntülen olaydan sonra...

Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

Mersin'de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kameralar tarafından saniye saniye görüntülen olaydan sonra kaçan şüpheli, polise yakalanmamak için bir apartmanda zorla girdiği evde yorgan altında saklanmaya çalışırken yakalandı

MERSİN - Mersin'de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen olaydan sonra kaçan zanlı, polise yakalanmamak için bir apartmanda zorla girdiği evde yorgan altında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milli Caddesi üzerinde yürüyen B.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeler, karşı yönden gelen bir şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takip sonucunda bir apartmana girdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın müşteki N.K.'nin ikametine zorla girdiği tespit edildi. Bunun üzerine evde arama yapan ekipler, şüpheliyi yatak odasında, yorganın altında saklanırken yakaladı. Çalınan kolyeler ise binanın içerisindeki posta kutusunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.İ., çıkarıldığı mahkemece kapkaç ve konut dokunulmazlığı ihlalinden tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kapüşonunu takıp, yüzünü eğen şüpheli, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Kapkaç anı kameralara yansıdı

Öte yandan şüphelinin, kadının boynundan kolyeleri alıp, kaçması ve vatandaşların kovalaması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre yolda yürüyen kadının karşısından gelen şüpheli, bir anda altın kolyeleri alarak kaçıyor. Kadın neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kaçan şüpheliyi kovalıyor.

Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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