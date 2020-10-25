Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı

25.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:36

Antalya'da cadde ortasında genç kıza tokat atan şahıs, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.

Antalya'da cadde ortasında genç kıza tokat atan şahıs, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Tokat sonrası sarsılan genç kız, arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabildi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü. Şahıs, bu sırada genç kıza sert bir tokat attı. Tokat sesi adeta caddede yankılanırken, şahıs bir tokat daha attı. Genç kızın darp edildiğini gören bazı mahalle sakinleri balkonlarından şahsa tepki gösterdi. Tokat sonrası sarsılan genç kız arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabilirken, şahıs tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

-İHA-

Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı
Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı
Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı
Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı
Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı
Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Sezen Aksu Binnur Kaya
Spor Podolski Can Bartu Eddie Newton Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Söz Ankara Galatasaray Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 12:40:26. #1.15#
title