Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdıran cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdıran cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı - Haberler
Polis, 3. Sayfa

Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdıran cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı

Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdıran cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Eyüp Keleş'e silahla ateş ederek öldüren cinayet zanlısı Bülent B. Devrek ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

10.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:20

Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdıran cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Eyüp Keleş'e silahla ateş ederek öldüren cinayet zanlısı Bülent B. Devrek ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda daha önceden aralarında husumet bulunan Bülent B.Eyüp Keleş'e silahla 12 el ateş ederek ağır yaraladı. Saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Keleş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan Bülent B.'nin yakalanması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası Devrek ilçesinde olduğu tespit edilen Bülent B.'yi yakalamak için polis ve jandarma ortak operasyon düzenledi. Bir köy evinde yakalanan Bülent B. polis tarafından Ereğli ilçesine getirildi. Burada sorgusu tamamlanan Bülent B. çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılığın cinayete ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdıran cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdıran cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Nur Dan Can Yaman Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Berkay Şahin Bülent Uygun İsmail Kartal Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdıran cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:24:50. #1.14#