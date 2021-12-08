Cadde ortasında eski kocası tarafından bıçaklandı

ŞARKIŞLA, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde Müzeyyen B. (35), eski eşi Necmettin G. tarafından cadde ortasında bıçakla yaralandı. Müzeyyen B. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Necmettin G. ise gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay saat 17.00 sıralarında Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı. Vucudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.