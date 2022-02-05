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Cadde ortasında domuz

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cadde ortasında domuz

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuz vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İnegöl'de kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuz vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İnegöl'ün Alanyurt bölgesine inen domuz araçları görünce hızla kaçarak kayıplara karıştı. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Cadde ortasında domuz

Cadde ortasında domuz

Cadde ortasında domuz

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, kar, 3. Sayfa, Haber

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