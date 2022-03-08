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Cadde ortasında defalarca drift yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cadde ortasında defalarca drift yaptı

Gaziantep'te bir araç sürücüsü cadde ortasında defalarca drift yaptı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir araç sürücüsü cadde ortasında defalarca drift yaptı. Caddede aracını kaydıran sürücüye 9 bin 321 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi 26. Cadde'de 4 gün önce akşam saatlerinde bir aracın sürücüsü birden aracını kaydırarak defalarca drift yaptı. Caddedeki diğer sürücüler durumu fark ederek, sürücünün driftie son vermesini bekledi. Sürücüler, driftin sona ermesinin ardından yoluna devam etti. Herhangi bir kaza yaşanmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera görüntülerinden önce aracın plakasını, ardından ise sürücünün kimliğini belirledi. Polisler, yapılan araştırma sonucu ulaştığı sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 9 bin 321 TL para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Cadde ortasında defalarca drift yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Para Cezası, Türk Lirası, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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