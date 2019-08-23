23.08.2019 10:25

Cadde ortasında 5 saatlik yavru kedi kurtarma operasyonu

Aracın motoruna giren yavru kedi için seferber oldular

ZONGULDAK - Zonguldak'ta park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, araç sahibinin ve itfaiyenin 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Olay Meşrutiyet Mahallesi Tahir Karaoğlu Sokakta Ömer Erbay, kedisine ait 06 BK 9949 plakalı park halindeki panelvanına binip çalıştıracağı sırada motordan kedi sesi duydu. Yaklaşık 5 saat kediyi çıkarmak için uğraşsa da kediyi çıkaramadı. Kedinin kendiliğinden çıkağını düşünerek aracı parktan almadı. Kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler polisi aradı. Polisin ihbarı üzerine aracının başına gelen Erbay, çevredeki esnaflar bir süre tekrar kediyi ciğer vererek çıkartmaya çalıştı.

Kediyi kendisinin çıkaramayacağını düşünen Ömer Erbay, itfaiyeye aradı. Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri çalışmalarına başladı. Yavru kedinin araç motorunun alt kısmına sıkıştığını tespit eden ekipler, kriko ve takozlarla otomobili kaldırdı. Daha sonra bir itfaiye eri aracın altına girerek yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalarla yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Yavru kendinin aracının motorunda 5 saattir mahsur kaldığını söyleyen Ömer Erbay; "Yaklaşık 4 saatten beri uğraşıyoruz arkadaşlar haber verdiler. Geldik baktık kaputu açtım baktım kediyi gördüm fakat bir türlü çıkaramadık. Su attım ve biraz yiyecek falan koyduk altına ama bir türlü çıkmadı. Daha sonra tekrar kapattım aracımı. Kendi çıkar diye düşündüm. Fakat tekrar polis aradı beni 'arabanızda kedi var haberini var mi' diye haberim olduğunu söyledim tekrar geldim buraya yine uğraşmaya başladık. Ama bir türlü çıkaramadık. En son aklıma itfaiye geldi. Orayı aradım. Arkadaşlar sağ olsunlar ilgileneceğini söylediler. Daha sonra 2 arkadaş geldi itfaiyeden 1 saatte onlarla uğraştık ve sonucunda çıkardık. Yaklaşık saattir arabadaydı. Kendi haline bıraktık olmadı su attık olmadı arabayı çalıştırıp korna çaldık yine olmadı. Arabayı da hareket ettiremedim neticede oda bir candır. Kriko kaldırdım altına girip müdahale ederiz diye düşündüm biraz yükseltmem gerekiyordu arabayı faydası da oldu. Ama dediğim gibi itfaiyeci arkadaşların sayesinde çıkardık. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yavru kedi esnaflar tarafından veterinere götürüldü.

Kaynak: İHA