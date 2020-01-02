Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi
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Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

Çad Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Joseph Djimrangar Dadnadji'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

02.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:16
Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Joseph Djimrangar Dadnadji'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 2013'ün 11 ayında başbakanlık görevini yürüten Dadnadji, 26 'ta hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu gittikçe kötüleşen 65 yaşındaki Dadnadji salı günü geçirdiği felç sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı İdris Debi, Dadnadji'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ülkeyi 29 yıldır yöneten Debi döneminde başbakanlık yapan Dadnadji, Kasım 2013'te hükümetten ayrılmasının ardından 2015'te Cumhuriyetin Birliği ve Halkın Dayanışması Hareketini kurmuştu.

Eski Başbakan 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş, oyların yüzde 5'ini almıştı.

Kaynak: AA
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