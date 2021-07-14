Çad'ın Ankara Büyükelçisi Guet, Karabük Üniversitesinde 3. Çadlı Öğrenciler Genel Kurulu'na katıldı Açıklaması

Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, ülke topraklarının bütünlüğünü korurken cephede vurularak hayatını kaybeden merhum Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'yu saygıyla anarak yeni Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti.

Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, ülke topraklarının bütünlüğünü korurken cephede vurularak hayatını kaybeden merhum Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'yu saygıyla anarak yeni Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, 3. Çadlı Öğrenciler Genel Kurulu'na katılmak için Karabük'e gelen Büyükelçi Guet, ilk olarak KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kampüs alanında yapılan genel kurula geçen Guet, yaptığı konuşmada, Karabük'te her zaman çok iyi şekilde ağırlandıklarını belirtti.

Rektör Polat'ın her zaman öğrencilerinin yanında olduğunu, desteklerini esirgemediğini vurgulayan Guet, "Ülke topraklarının bütünlüğünü korurken cephede vurularak hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı merhum İdris Deby Itno'yu saygıyla anıyorum. Yeni Cumhurbaşkanımıza tebriklerimi sunuyorum. Çadlı öğrencilere her zaman çalışmalarında dikkat etmesini tavsiye ederek başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Üniversitemizde 1000'e yakın Çadlı öğrenci var"

Polat da üniversitelerinde 10 bin uluslararası öğrenci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim ikinci ülkem Çad, sizlerle gönül bağımız var. Size 'Kardeşlerim' diyeceğim ama siz bana kardeşten ötesiniz. İnşallah ilelebet de böyle kalacaksınız diye düşünüyorum. Üniversitemizde 1000'e yakın Çadlı öğrenci var. KBÜ'de en fazla öğrencisi olan ülkelerin başında geliyorsunuz. İnşallah bu sene Çad'dan gelen yeni öğrencilerle sayı daha da artacak."

Çadlı Öğrenciler Birliği Başkanı Moukhtar Bichara Adam da KBÜ'nün eğitim alma ve gelişmelerini tamamlamada büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Çadlı öğrenciler olarak Karabük Üniversitesinde öğrenim görmekten mutluluk duyuyoruz. Buradan aldığımız eğitimle hem Türkiye'ye hem de kendi ülkemize faydalı olabilmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel kurulda Çadlı öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle ülkelerine özgü dans ve gösteriler sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler