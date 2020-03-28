Çad Gölü eyaleti "savaş bölgesi" ilan edildi Çad yönetiminin terör örgütü Boko Haram'ın pazartesi günkü saldırısında 98 askerin öldürüldüğü Çad Gölü eyaletini savaş bölgesi ilan ettiği bildirildi.

Çad yönetiminin terör örgütü Boko Haram'ın pazartesi günkü saldırısında 98 askerin öldürüldüğü Çad Gölü eyaletini savaş bölgesi ilan ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnamede, Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği ve daha önce "operasyon bölgesi" olarak tanımlanan eyaletin artık savaş bölgesi olarak tanımlanacağı ifade edildi.

Diğer yandan Çad ordusu, saldırının düzenlendiği Bouma kenti yakınlarındaki Baga-Sola'da Boko Haram'a karşı misilleme operasyonlarının yönetileceği komuta merkezi kurdu.

Boko Haram'ın ordu mensuplarına 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de bulunduğu 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA