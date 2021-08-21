Çad, G5 Sahel Gücünden 600 askerini çekti
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Çad, G5 Sahel Gücünden 600 askerini çekti

Çad, G5 Sahel Gücünden 600 askerini çekti
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Çad, G5 Sahel Gücü kapsamında bölgede konuşlandırdığı 1200 askerden 600'ünü çektiğini duyurdu.

Çad, G5 Sahel Gücü kapsamında bölgede konuşlandırdığı 1200 askerden 600'ünü çektiğini duyurdu.

Fransız medyasına dayandırılan yerel basında çıkan haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırında G5 Sahel Gücü kapsamında görevli 600 askerin bölgeden ayrıldığını söyledi.

Bu kararın stratejik olduğunu ve G5 Sahel Gücü ile ortak alındığını dile getiren Koulamallah, bölgede şu an 600 Çad askerinin kaldığını kaydetti.

Koulamallah, bölgede mobil bir askeri gücün olması gerektiğine dikkati çekerek, terörle mücadeledeki kararlılıklarını aynen devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.

Çad, şubatta düzenlenen G5 Sahel Zirvesinde, 3 ülke sınırına 1200 asker gönderme kararı almıştı.

Sahel bölgesinde yer alan 3 ülke sınırı, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Sadece geçen hafta düzenlenen terör saldırılarında Burkina Faso'da 80, Nijer'de 47 ve Mali'de 51 kişi öldürülmüştü.

Nijer, Bukina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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