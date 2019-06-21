Çad eski Çevre Bakanı'ndan Rektör Polat'a ziyaret

Çad eski Çevre Bakanı Ahmat Mbodou Mahamat, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Mahamat ve eşi Amina Boubakar, Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan kızı Adama Bechir Oumar'ın mezuniyet törenine katılmak için Karabük'e geldi.

Tören sonrası rektör Polat'ı makamında ziyaret eden Mahamat, uluslararası öğrencilere gösterilen ilgiden dolayı Polat'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Rektör Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA