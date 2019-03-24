Çad Devlet Başkanı Deby, Genelkurmay Başkanı Mahamat'ı Görevden Aldı

Çad Devlet Başkanı İdriss Deby, Boko Haram tarafından gerçekleştirilen ve 23 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Genelkurmay Başkanı Brahim Seid Mahamat ve iki milletvekilini görevden aldı.

Çad Devlet Başkanı İdriss Deby, Boko Haram tarafından Cuma gecesi ülkenin güneybatısındaki gerçekleştirilen ve 23 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Genelkurmay Başkanı Brahim Seid Mahamat ve iki milletvekilini görevden aldı. - NCAMENA

Kaynak: İHA