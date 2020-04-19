Çad'da tutuklu 44 Boko Haram mensubu hapishanede ölü bulundu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çad'da tutuklu 44 Boko Haram mensubu hapishanede ölü bulundu - Haberler
Boko Haram, Çad, Güncel

Çad'da tutuklu 44 Boko Haram mensubu hapishanede ölü bulundu

Çad'da, terör örgütü Boko Haram mensubu 44 tutuklunun hapishanede ölü bulunduğu bildirildi.

19.04.2020 02:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 02:42
Çad'da tutuklu 44 Boko Haram mensubu hapishanede ölü bulundu

Çad'da, terör örgütü Boko Haram mensubu 44 tutuklunun hapishanede ölü bulunduğu bildirildi.

Başkent Encemine Yüksek Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Youssouf Tom, Bohoma Gazabı operasyonunda yakalanan ve tutuklu yargılanan 58 Boko Haram mensubundan 44'ünün hapishanede ölü bulunduğunu açıkladı.

Ölenlerden 40'ının cenazesinin defnedildiğini, 4'ünün ise otopsiye gönderildiğini belirten Tom, "Otopsiden gelen ilk bulgular, bazılarında kalp durması, bazılarında boğulma ile sonuçlanan bir maddenin tüketildiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ülkede, 31 Mart - 8 Nisan'da düzenlenen Bohoma Gazabı operasyonunda sağ ele geçirilen 70 teröristten 58'inin önceki gün yargılamaları başlamıştı.

Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Bohoma kentinde Çad ordu birliklerine 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 askerin yaşamını yitirmesi üzerine, Çad ordusu 31 Mart'ta aynı eyalette ve eyalet sınırındaki Nijer ile Nijerya'ya ait bölgelerde "Bohoma Gazabı" operasyonunu başlatmıştı.

Operasyon kapsamda, Çad sınır ötesi bölgelere 5 bölük asker sevkedilmiş, bine yakın terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda 52 Çad askeri hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı İdris Debi, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Boko Haram'ın Çad topraklarından tamamen temizlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor Haberler
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haberler
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut...
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Süleyman Soylu Fahrettin Koca Cemal Enginyurt Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Tarkan Halil Sezai Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Abdullah Avcı Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Çad'da tutuklu 44 Boko Haram mensubu hapishanede ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 02:54:49. #1.14#
title