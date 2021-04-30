Çad'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde 700'den fazla kişi gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Çad'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde 700'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Çad'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde 700'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

OHCHR Sözcüsü Marta Hurtado, yaptığı yazılı açıklamada, Çad'da Askeri Geçiş Konseyi yönetimine karşı 27 Nisan'da yapılan gösterilerde 6 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Hurtado, toplanma hakkını icra eden kişilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak gösteri sırasında güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve aşırı şiddete başvurmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İfade özgürlüğünü kullanan göstericilere şiddet uygulanmaması yönünde yetkililerin güvenlik güçlerine talimat vermesini talep eden Hurtado, Çad hükümetine, uluslararası çapta zorunluluklarını hatırlatarak insan haklarının gözetilmesi çağrısında bulundu.

Hurtado, ülkede yaşanan şiddet olayları ve insan hakları ihlallerinin aydınlatılması için Çad hükümetinin soruşturma açmasını istedi.

Afrika Birliği soruşturma misyonu görevlendirdi

Afrika Birliği yazılı açıklamasında, Çad'da yaşanan siyasi krizi ve eski Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ölümünün araştırıldığı soruşturmaya destek vermek amacıyla ülkede soruşturma misyonu görevlendirdiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkenin anayasal düzenini yeniden sağlamaya da destek olacak misyon kapsamında 7 gün boyunca Çadlı yetkililerle görüşüleceği bildirildi.

Çad'daki siyasi kriz

Eski Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey 20 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

Askeri Geçiş Konseyi, kargaşaya yol açabilecek, kamu düzenine aykırı gösteri ve eylemlerin yasaklandığını duyurmuştu ancak başkent Encemine ve ülkenin güneyindeki Mundu kentinde 27 Nisan'da, Askeri Geçiş Konseyi yönetimi ve Fransa karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmiş, güvenlik güçlerinin ağır müdahalesi karşısında da şiddetli arbedeler yaşanmıştı.

Sivil ve demokratik sürece bir an önce geçilmesini talep eden göstericiler, ordunun iktidarı ele geçirmesine karşı çıkan muhalefetin ve bazı sivil toplum örgütlerinin barışçıl gösteri çağrısına karşılık olarak, "Askeri Geçiş Konseyine hayır, Fransa'ya hayır, Fransa içişlerimize karışma" yazılı pankartlar taşımıştı. Göstericiler, Deby rejimine destek verdiği gerekçesiyle Fransa'ya ait bazı iş yerlerine saldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım