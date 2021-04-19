Çad'da silahlı grup üyesi 300 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi

Çad ordusu, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı silahlı gruba üye 300 ayrılıkçının, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Çad ordusu, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı silahlı gruba üye 300 ayrılıkçının, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Kanem bölgesinde, FACT grubuna yönelik operasyonda çatışma çıktığı, 300 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği, 150'sinin de yakalandığı belirtildi.

General Azem Bermandoa Agouna, çatışmada 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 36'sının ise yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım