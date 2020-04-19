Çad'da savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi: 4 ölü
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Çad, 3. Sayfa

Çad'da savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi: 4 ölü

Çad'da park halinde bulunan savaş uçağından yanlışlıkla ateşlenen füze sonucunda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

19.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:26
Çad'da savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi: 4 ölü

Çad'da park halinde bulunan savaş uçağından yanlışlıkla ateşlenen füze sonucunda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan Aérienne Kossei üssünde 17 Nisan tarihinde Çad Hava Kuvvetlerine ait Su-25 Frogfoot tipi savaş uçağından park halinde olduğu sırada yanlışlıkla ateşlenen füze üs çevresinde bulunan bir eve isabet etti. Yetkililer, füzenin isabet ettiği evin Başkanlık Muhafız Komutan Yardımcısı General Mahamata Salaha Brahima'na ait olduğunu aktarırken, füzenin isabet etmesi sonucu evde bulunan 2 yetişkin ve 2 çocuğun toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. - ÇAD

Kaynak: İHA

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