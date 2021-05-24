Çad'da savaş suçlularının insanlık dışı koşullarda tutulduğu iddia edildi
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Çad'da savaş suçlularının insanlık dışı koşullarda tutulduğu iddia edildi

Çad'da savaş suçlularının insanlık dışı koşullarda tutulduğu iddia edildi
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Çad'da savaş suçlularının insanlık dışı koşullarda tutulduğu öne sürüldü.

Çad'da savaş suçlularının insanlık dışı koşullarda tutulduğu öne sürüldü.

Çad İnsan Hakları Koruma Sözleşmesi platformunun yazılı açıklamasında, güvenlik güçleriyle savaştığı sırada ele geçirilen ayrılıkçı grup Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) üye 500'e yakın militanın başkent Encemine'deki Klessoum Cezaevi'nde insanlık dışı koşullarda tutulduğu iddia edildi.

Yiyecek ve içecekten mahrum bırakılan ayrılıkçılardan 27'sinin açlık ve susuzluktan öldüğünü ileri süren platform, aynı cezaevinde tutulan 5 FACT üyesinden haber alınamadığını açıkladı.

FACT, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı mahkumların işkence sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Savunma Bakanı Daoud Yaya ise sosyal medyada yaygınlaşan iddiaları yalanlayarak Çad ordusunun savaş suçlularının statüsünü her zaman koruduğunu savundu.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun görev süresinin uzatılmasına karşı çıkan FACT, ilk olarak, cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlendiği 11 Nisan'da ülkenin kuzeyinde Libya sınırındaki Tibesti bölgesinden Encemine'ye doğru saldırı başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Itno'nun ülkenin kuzeyinde FACT'a karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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