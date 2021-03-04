Çad'da nisandaki cumhurbaşkanı seçimleri için 10 adayın başvurusu onaylandı

Çad Yüksek Mahkemesi, nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde 10 adayın başvurusunu kabul etti.

???????Mahkeme, başkanlık seçimi için başvurusu kabul edilen adayların listesini açıkladı.

Buna göre, 17 adaydan kuzey bölgesini temsil eden tek aday mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun yanı sıra Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgeleri temsil eden 9 adayın başvuruları onaylandı.

Öne çıkan muhalif adaylardan 28 Şubat pazar günü evinde gözaltına alınmak istenirken yakınlarınca kaçırılan Değişim için Yeni Cephe Partisi lideri Yaya Dillo ile Dönüştürücü Partisi lideri Succes Masra'nın adaylık başvuruları parti kurmaları için yasal şartlar oluşmadığı ve seçilebilme yaşına takıldıkları gerekçesiyle reddedildi. Diğer 5 adayın başvurularının kabul edilmeme nedeni açıklanmadı.

Ulusal Kalkınma ve Yenileme Birliği lideri Salih Kebzabo, mevcut Cumhurbaşkanı Idriss Debi Itno'nun rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu ileri sürerek 28 Şubat'ta adaylıktan çekildiğini açıklamasına rağmen listede yer aldı.

Öte yandan Kebzabo'dan sonra Ngarledjy Koji-Yorongar Le Moiban ve Bongoro Bebzoune Theophile de boykot çağrısı yaparak adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun yanı sıra Roumadoumngar Nialbe Felix, Pahimi Padacket Albert, Yombombe Madjitoloum Theophile, Beassoumda Lydie, Alladoum Baltazar Djarma ve Mbaïmon Guedmbaye Brice'ın seçimlere katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem