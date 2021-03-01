Çad'da muhalif lider Saleh Kebzabo cumhurbaşkanı adaylığını geri çekti

Orta Afrika ülkesi Çad'da, muhalif lider Saleh Kebzabo, cumhurbaşkanı adaylarından Yaya Dillo'nun annesi ve oğluyla, 5 yakınının cumhurbaşkanlığı muhafızları tavafından öldürülmesinin ardından, cumhurbaşkanı adaylığını geri çekti.

Ulusal Kalkınma ve Yenileme Birliğinin (UNDR) lideri Kebzabo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6. dönem için tekrar aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno'nun rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu ileri sürerek 11 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylıktan çekildiğini belirtti.

Kebzabo, "Dün olanı biteni görmek için Yaya Dillo'nun evine gittim. Olanlar düpedüz barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Debi'ye sert muhalefetiyle bilinen Dillo, dün, cumhurbaşkanlığı muhafızlarına bağlı güvenlik güçlerinin başkent Encemine'deki evine düzenlediği baskında annesi ve oğluyla, 5 yakınını öldürdüğünü açıklamıştı.

Dillo'nun gözaltına alınmasına tepki amacıyla başkent Encemine ve çok sayıda kentte taraftarları protesto gösterisi düzenlenmişti.

Muhalefetin sokağa inmesi üzerine ordu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri almış, zırhlı araç ve asker takviyesi yapmıştı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise baskının hakkındaki 2 mahkeme kararına cevap vermeyen Dillo'nun gözaltı operasyonu olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez