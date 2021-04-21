Çad'da muhalefetten "sivil geçiş sürecinin bir an önce başlatılması" çağrısı
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Çad'da muhalefetten "sivil geçiş sürecinin bir an önce başlatılması" çağrısı

Çad'da muhalefetten 'sivil geçiş sürecinin bir an önce başlatılması' çağrısı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Çad'da muhalif Özgürlük ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun cephe hattında öldürülmesi sonrasında kurulan Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) başına Itno'nun oğlunun atanmasını kınayarak, sivil geçiş sürecinin derhal başlatılması çağrısında bulundu.

Çad'da muhalif Özgürlük ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun cephe hattında öldürülmesi sonrasında kurulan Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) başına Itno'nun oğlunun atanmasını kınayarak, sivil geçiş sürecinin derhal başlatılması çağrısında bulundu.

Özgürlük ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Muhammed Ahmed el-Habbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasaya göre cumhurbaşkanının yokluğunda yönetimi meclis başkanının devralması gerektiğini belirterek, "Anayasal bir darbe gerçekleştirildi. Oldu bittiye getirilen bu atamayı kınıyoruz." dedi.

Sivil Toplum Koalisyonu adlı muhalif oluşumdan yapılan yazılı açıklamada da "Önceden var olan anayasal düzene ve Çad halkının meşruiyet özlemlerine saygı duyuyoruz. Bu belirsiz dönemde dost ülkelere özellikle Fransa, ABD ve Almanya'nın yanı sıra Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletleri, Çad halkının yanında durmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyinden AGK'yi kınaması, kararların tamamen geri çekilmesi ve derhal demokratik, barışçıl ve sivil bir geçiş sürecinin başlatılması çağrısı yapılan açıklamada, Çad halkından kendi kaderlerini tayin etmek için bedeli ne olursa olsun seferber olmaları istendi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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