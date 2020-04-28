Çad'da Kovid-19'dan ilk can kayıpları
Çad'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
28.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:38
Çad'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'a yakalanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, 19 Mart'tan bu yana 52 kişiye virüs bulaştığı, bunlardan 19'unun iyileştiği, 31 kişinin halen tedavi gördüğü kaydedildi.
Hijyen tedbirlerine sıkıca uyulmasının önemine işaret edilen açıklamada, maske kullanımının terk edilmemesi çağrısında bulunuldu.
Kaynak: AA