Çad'da kısmi OHAL 4 ay daha uzatıldı

11.09.2019 02:24

Afrika ülkesi Çad'da Ulusal Meclis tarafından, 18 Ağustos'ta ülkenin doğusundaki 3 kent için alınan olağanüstü hal (OHAL) kararının 4 ay daha uzatılması onaylandı.

Yerel basındaki haberlere göre hükümet, ülkenin Ouaddai, Sila ve Tibesti kentlerinde güvenlik nedeniyle alınan ve 10 Eylül'e kadar geçerliliği bulunan OHAL kararının uzatılması talebini meclise sundu.

Ulusal Meclis, 115 milletvekilinin tamamının onayıyla OHAL ilan edilen bölgelerde istenilen hedefe ulaşmak, silahsızlanma programında amaçlanan başarıyı elde etmek ve güvenliği tam olarak sağlamak gerekçesiyle süreyi 4 ay daha uzattı.

Kısmi OHAL ilan edilmişti

Ülkenin doğusundaki Ouaddai ve Sila kentlerinde ağustosta çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 50'ye yakın kişi hayatını kaybetmiş, olaydan yaklaşık 10 gün sonra bu şehirlerde OHAL ilan edilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, yerel yöneticilere tekrar çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma çıkması durumunda her iki taraftan da 10'ar kişiyi öldürmeleri talimatı vermiş, söz konusu yaklaşım ülkede geniş yankı bulmuştu.

Kaynak: AA