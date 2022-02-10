Çad'da Kamerunlu sığınmacılarla yerel halk arasındaki çatışmada 16 kişi yaralandı

Çad'ın başkenti Encemine'de yerel halk ile Kamerun'daki çatışmalar nedeniyle bölgeye gelen sığınmacılar arasında çıkan çatışmalarda 16 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Encemine'nin 1. Bölgesi'nde bulunan Guilmey Mahallesinde yaşayan Kamerunlu sığınmacılarla yerel halk arasında dün geceden bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Çatışmaların sebebiyle ilgili bilgi paylaşılmazken, olaylarla ilişkili 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kamerun'un Extreme-Nord eyaletine bağlı Kousseri şehrinde yerli Arab Choa ile Mousgoum toplulukları arasında 6 Aralık'ta başlayan çatışmalar nedeniyle 100 bin kişi yerinden olmuş, 85 bini komşu Çad'a sığınmıştı.