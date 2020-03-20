Çad'da ilk koronavirüs vakası görüldü Orta Afrika ülkesi Çad'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Orta Afrika ülkesi Çad'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kamerun'un Duala kentinden gelen Fas uyruklu bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Burkina Faso'da cemaatle namaz kılınmayacak

Burkina Faso'da Müslüman Alimler Birliği, koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir olarak camilerde cuma namazları dahil bütün namazların kılınmaması kararı aldı.

Birlikten yapılan açıklamada, nikah, cenaze, mevlit gibi tüm etkinliklerin 50 kişiyle sınırlandırılması istendi.

Kaynak: AA